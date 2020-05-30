Смерть и новая вспышка в общежитии: свежие данные по коронавирусу в Киеве

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 55 случаев заболевания COVID-19, из-за вспышки заболевания закрыто на карантин общежитие на проспекте Гагарина, в котором зафиксирован один летальный случай.

Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

За минувшие сутки коронавирусом заразились: 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет; 19 мужчин – от 21 до 81 лет, 1 девочка в возрасте 15 лет и 1 мальчик, которому 3 года. Среди заболевших – 7 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов с COVID-19. Остальные – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровело 40 человек. Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек, который проживал в общежитии на проспекте Гагарина. Еще троих здешних жителей госпитализировали с легкой формой болезни. Общежитие закрыто на карантин.

“Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики”, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, по состоянию на 9.00 субботы, 30 мая, в Украине 23 204 человека инфицированы коронавирусом. Количество смертей за прошедшие сутки увеличилось на 17 случаев.