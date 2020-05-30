Поспешили с возобновлением сезона? В клубе Премьер-лиги вспышка коронавируса

В футбольном клубе “Карпаты” зафиксировали сразу несколько случаев заражения смертельным коронавирусом.

Как пишет официальный сайт львовян, случаи заражения зафиксировали как у футболистов, так и у представителей персонала.

“Карпаты” уже сообщили о результатах тестов руководство Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-лиги.

Таким образом, уже в ближайшее время будет принято официальное решение о невозможности проведения календарного матча Карпаты – Мариуполь, который должен был состояться завтра, 31 мая..

Тем временем в клубе говорят, что готовы оказать всю необходимую помощь членам команды и работникам клуба ради нераспространения COVID-19.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины одобрило возобновление чемпионата Украины по футболу с 30 мая.