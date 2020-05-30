Украинцев предупредили о потопах из-за непогоды: названы самые опасные регионы

Из-за обильных дождей, которые ожидаются в Украине на протяжении 30 мая – 1 июня, возможен значительный подъем уровней воды в бассейнах рек Припять, Сян и Днестр.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, значительное ухудшение погодных условий ожидается 30 мая в Волынской, Ровенской и частично Киевской областях. На следующий день непогода побеспокоит жителей западных областей.

На реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями по состоянию на 8:00 29 мая, без негативных последствий.

Несколько выше поднимется уровень на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области). Здесь ожидается повышение уровней воды на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м, местами начнется затопление заводей и сельскохозяйственных угодий.

“Возможно формирование значительного местного, склонного стока”, – предупреждают спасатели.

Как сообщал “источник”, в субботу, 30 мая, в Украину придет циклон Isolde, который принесет дожди с грозами практически на всей территории страны. Наиболее интенсивными будут осадки вдоль северной границы.