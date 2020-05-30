США в огне: массовые протесты и беспорядки из-за убийства охватили всю страну, фото и видео

Американское общество всколыхнуло убийство полицейскими афроамериканца в в Миннеаполисе. После того, как поднялась волна протестов, офицер полиции Дерек Човин был арестован. Четверых полицейских уволили. В городе ввели комендантский час и режим чрезвычайной ситуации. Протесты быстро распространились по всей стране и частично вылились в беспорядки и мародерство. “источник” собрал все подробности.

Убийство Джорджа Флойда. Что произошло

46-летний Флойд скончался 25 мая после того, как белый полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху, зажал шею ногой и удерживал в таком положении несколько минут. В итоге тот задохнулся.

В YouTube также опубликовано видео с моментом убийства Флойда. Как утверждают очевидцы, его последними словами были: “Я задыхаюсь”.

Реакция Трампа

После того, как город охватили беспорядки, президент США Дональд Трамп пригрозил ввести войска в Миннеаполис.

Также глава государства говорил, что считает этот инцидент “ужасным”. По словам Трампа. он говорил по телефону с семьей Флойда, членов которой он назвал “потрясающими людьми”.

Кроме того, убийство вызвало возмущение политиков и общественности в США.

Массовые беспорядки и мародерство

Беспорядки по всей стране продолжаются с 25 мая, именно в этот день произошла трагедия. В последние дни на крупные акции протеста вышли в шести штатах. Также недовольные граждане выходили на улицы в штатах Колорадо, Джорджия, Иллинойс, Айова, Индиана, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Миннесота (Миннеаполис), Невада, Северная Каролина, Огайо, Техас, Вирджиния.

Atlanta 1 / 1 Brooklyn 1 / 1 Colorado 1 / 1 Dallas 1 / 1 Fort Wayne 1 / 1 Houston 1 / 1 Las Vegas 1 / 1 Las Vegas_ 1 / 1 Los Angeles 1 / 1 Minneapolis 1 / 1 Minneapolis_ 1 / 1 Minnesota 1 / 1 Oakland 1 / 1

Как уже заявил мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены.

Как пишут американские СМИ, в Детройте во время беспорядков был застрелен 19-летний парень. В полиции говорят, что в топу стреляли не правоохранители, а кто-то неизвестный.

В Миннеаполисе уже прошел ряд задержаний тех, кто игнорировал призывы полицейских разойтись. Там были случаи стрельбы по полицейским.

В Лас-Вегасе некоторых участников акции арестовали. Это произошло после захвата части легендарной полосы Лас-Вегас-Стрип.

В штате Джорджия губернатор объявил чрезвычайное положение, к разгону митингующих привлекли 500 работников нацгвардии.

В Далласе офицер полиции получил травмы. Некоторые протестующие бросали кирпичи в офицеров.

СМИ пишут, что ситуация вышла из-под контроля.

Кроме того, по всей стране зафиксированы случаи мародерства.

Некоторые злоумышленники пользуются ситуацией и грабят магазины.

Тем временем в Министерстве юстиции США говорят, что дело об убийстве Джорджа Флойда объявлено особо важным.

Силовые ведомства уже присвоили приоритетную значимость, оно поручено следователям ФБР, которые должны установить, нарушили ли офицеры полиции своими действиями закон.