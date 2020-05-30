Днепр-1 – Олимпик: онлайн видео трансляция матча 30 мая

30 мая состоится матч 24-го тура УПЛ, в котором сыграют “Днепр-1” и “Олимпик”. Встреча пройдет на “Днепр-Арене”.

Смотрите на “источнике” онлайн видео трансляцию матча.

Начало игры в 17:00.

Плеер с трансляцией появится тут за несколько минут до начала матча.

Интересно, что это будет первый матч для команд после возобновления сезона.

По итогам 23 туров “Днепр-1” занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. В свою очередь “Олимпик” идет в турнирной таблице на 11-м месте с 19 очками.

В первой части сезона команды обменялись победами.

После 23 туров “Шахтер” является лидером чемпионата Украины, набрав 59 очков. Второе место занимает луганская “Заря”, в активе которой 46 очков. На третьей позиции киевское “Динамо” (46).

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины будет возобновлен с использованием опыта Германии.