Приставал к ребенку в подъезде: в Харькове извращенец попал на камеры наблюдения

Вечером в пятницу, 29 мая, в жилом квартале города Харькова неизвестный мужчина, в котором заподозрили педофила, приглядывался к детям, гуляющим возле многоэтажек без присмотра родителей.

Об этом сообщили на Faceook-странице “Харьков 1654”, опубликовав фото неизвестного, которого зафиксировали камеры наблюдения.

“Вчера вечером была попытка приставания к ребенку в подъезде нашего дома”, – сказано в сообщении.

Судя по фото, незнакомец, в котором подозревают извращенца, был высокого роста, лысоватый и худощавый. На нем была коричневая обувь, кожаная легкая куртка темного цвета, синие джинсы, в руках – барсетка темного цвета.

“Ошивался возле многоэтажек в округе, следил за детьми”, – уточнил автор поста.

Как сообщал “источник”, в Харькове в ночь на пятницу, 29 мая, в парке “Юность” активисты поймали педофила, который приставал к малолетним девочкам.