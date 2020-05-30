На оккупированном Донбассе прогремел взрыв: в сети рассказали о погибших боевиках

В городе Красный Лучай на временно оккупированной территории Луганской области вследствие взрыва погибли двое мужчин и трое получили ранения.

О происшествии сообщили в так называемом МЧС ЛНР.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 29 мая.

“Вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения”, – сказано в сообщении.

Кроме того, еще трое мужчин получили ранения. С минно-взрывными травмами они доставлены в местную больницу.

В соцсетях уточнили, что происшествие случилось возле магазина с крытой площадкой, где продают алкоголь. Погибшие оказались боевиками ЛНР, которые что-то не поделили с местными жителями.

Как ранее сообщал “источник”, 24 мая в оккупированном Луганске скончался очередной сторонник боевиков Александр Костин по кличке “Батя”.