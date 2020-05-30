В Беларуси задержали главного конкурента Лукашенко на будущих выборах: что о нем известно

Белорусского блогера Сергея Тихановского, который критикует действующую в стране власть и руководит группой по сбору подписей за выдвижение своей жены кандидатом в президенты Беларуси, задержали вместе со сторонниками во время разрешенной властями акции в городе Гродно.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Блогера Тихановского, который стал известен благодаря своим выступлениям на YouTube-канале “Страна для жизни”, в Беларуси считают главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко на назначенных на 9 августа выборах главы государства.

Лично зарегистрировать свою инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты оппозиционному деятелю не разрешил ЦИК, поскольку он отбывал административный арест. Поэтому он руководит группой по сбору подписей за выдвижение своей жены – Светланы Тихановской.

Во время сбора подписей в Гродно произошла провокация, вследствие которой Сергей Тихановский и девять его сторонников были задержаны с применением силы и доставлены в местный милицейский участок..

Менее чем за неделю блогер получил поддержку более 10 тысяч человек на выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. Сбор подписей всегда происходит под логотип канала “Страна для жизни”, который изображает огромный тапок с лозунгом “Стоп таракан!”.

Сергей Тихановский не ассоциирует себя с оппозиционными движениями, хотя принимал участие в организованных оппозицией акциях против интеграции с Россией в конце прошлого года. Он также против своего сравнения с российским оппозиционером Навальным.

В своих выступлениях блогер заявлет, что против вражды с Россией и что в Беларуси “нет никаких бандеровцев”, предполагает мирный, однако не исключает, что людям придется выйти на площади, чтобы добиться своего.

Четкой политической программы у Тихановского нет. По его словам, цель его деятельности – не приход к власти, а создание условий для того, чтобы “вернуть народу право выбора”, право на достойную жизнь.

Ранее Лукашенко пообещал жестко разобраться с блогерами и каналами, которые критикуют власти и “распространяют фейки”.

Претенденту, который станет конкурентом действующего главы Беларуси на выборах, необходимо до начала июля собрать положенные по закону 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Как ранее сообщал “источник”, президентские выборы в Беларуси пройдут в конце лета, несмотря на пандемию коронавируса.