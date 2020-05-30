Не Месси и не Роналду: назван самый высокооплачиваемый спортсмен года

Авторитетное издание Forbes представило свежий список самых высокооплачиваемых спортсменов года.
Неожиданно для многих первое место в рейтинге занял швейцарский теннисист Роджер Федерер. В течение года он заработал более 106 миллионов долларов.
На втором месте расположился португальский футболист Криштаину Роналду из “Ювентуса”, третья строчка у игрока “Барселоны” Лионеля Месси. Они заработали 105 и 104 миллиона соответственно.
Список самых высокооплачиваемых спортсменов:
- 1. Роджер Федерер – 106 миллионов
- 2. Криштиану Роналду – 105 миллионов
- 3. Лионель Месси – 104 миллиона
- 4. Неймар – 95,5 миллионов
- 5. ЛеБрон Джеймс – 88,2 миллиона
- 6. Стефен Карри – 74,4 миллиона
- 7. Кевин Дюрант – 63,9 миллиона
- 8. Тайгер Вудс – 62,3 миллиона
Напомним, что Роналду может покинуть итальянский клуб летом.