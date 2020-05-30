Убийство ветерана АТО в Бердянске: суд принял скандальное решение по подозреваемым

29 мая состоялось заседание суда по делу об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (“Сармата”). Четверых подозреваемых суд отпустил под домашний арест.

Как сообщает “источник”, со ссылкой на “Громадьске”, об этом заявил адвокат вдовы ветерана Дмитрий Бубнов.

По словам защитника, меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест изменили обвиняемым Михаилу Сигиде, Николаю Ломако, Александру Обухову, Максиму Владимиренкову.

“Мы считаем и прокурор заявлял об этом в своем ходатайстве, что существуют все риски, которые им были озвучены – это сокрытие, давление на расследование, создание алиби, встреча с еще неустановленными по данному делу лицами, давление на потерпевших и свидетелей любым образом, чтобы они изменили показания”, – сказал адвокат.

Содержание под стражей продлили Виктору Власюку, Артему Матюшину, Денису Зеленкину, Тарасу Мовчану, Сергею Смирнову и Руслану Кузнецову, а Евгению Бродскому продлили ночной домашний арест.

Как сообщал “источник”, супруга убитого Виталия Олешко утверждает, что Михаил Сигида является одним из организаторов убийства, но не настоящим заказчиком.