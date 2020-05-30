Бывший игрок сборной Украины завершил карьеру и выбрал новую профессию

Известный украинский голкипер Рустам Худжамов, поигравший за сборную Украины, “Шахтер”, “Зарю” и “Мариуполь”, решил завершить карьеру.

В ближайшее время он попробует свои силы в роли эксперта на телеканалах “Футбол”.

По словам 37-летнего спортсмена, он принял решение закончить с футболом из-за травмы колена.

“К сожалению, играть по состоянию здоровья не могу, поэтому ищу себя тут. Можно сожалеть, что некоторые моменты в жизни или карьере пошли не так, но я благодарен богу за то, что на моем жизненном пути было такое приключение как футбол.

Мне предлагали стать тренером вратарей в одной из команд Первой лиги, но я отказался. Хочу развиваться как эксперт и не отходить далеко от медиапространства”, – отметил он.

Отметим, что в составе “Шахтера” Худжамов дважды становился чемпионом страны и выигрывал Кубок УЕФА.

Напомним, что 39-летний нападающий “Атлетика” Ариц Адурис объявил о завершении профессиональной карьеры.