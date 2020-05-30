Огромные суммы и уникальное сокровище: Медведчук обнародовал свою декларацию

Народный депутат, лидер партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук задекларировал значительные суммы сбережений в разной валюте и антикварные книги, среди которых уникальный фрагмент Библии Гутенберга 1455 года.

Об этом свидетельствуют данные из обнародованной декларации политика.

Судя по декларации, на банковских счетах Медведчука лежат 853 тысяч евро, 1 млн 219 тысяч гривен и 23 тысячи рублей. Наличными он хранит 210 тысяч долларов.

Его супруга Оксана Марченко предпочитает европейскую валюту. В банках у нее хранятся более 4,1 млн евро, а налчиными – почти 2 млн евро.

Среди предметов роскоши во владении семьи Медведчука находятся редкие антикварные книги, в частности:

фрагмент Библии Гутенберга, 1455 год;

рукописное Евангелие, XV века;

Триодь Постная, 1555 год;

Заблудовское Евангелие, 1569 год;

Апостол Ивана Федорова, 1574 год;

Венецианский букварь, 1575 год;

Виленское Евангелие, 1575 год;

Евангелие Учительное, 1580 год;

Грамматика М. Смотрицкого 1648 год;

Учение и хитрость ратного строя 1648 год;

Уложение Алексея Михайловича 1649 год;

Описание Украины Боплана 1660 год;

Синопсис И. Гизеля 1680 год;

Коллекция из 48 книг XVII века;

12 книг XVIII века, среди которых первое издание Энеиды Ивана Котляревского 1798 года;

коллекция из 1040 книг XVIII века;

Слово о полку Игоревом 1800 года.

Наличие в коллекции Медведчука фрагмента Библии Йоганеса Гутенберга вызвало значительный резонанс в мировом научном сообществе. Руководитель Института мировой литературы и печатных медиа при университете имени Гутенберга в Майнцепрофессор Штефан Фюссель выразил надежду, что украинский политик обнародует информацию о своем фрагмент Библии Гутенберга и предоставит фото международным исследователям, чтобы они могли идентифицировать, к какой именно книги принадлежит этот фрагмент.

Из 180 первых в истории человечества печатных книг сохранились только 49, почти все они находятся в ведущих библиотеках мира.

Последний раз Библию Гутенберга продали на аукционе в Японии 20 лет назад, ее цена достигла нескольких десятков миллионов долларов. Кроме того, два экземпляра первой в истории печатной книги несколько лет назад нашлись в Москве, куда они были вывезены из Лейпцига после Второй мировой войны вместе с тремя тысячами других немецких старопечатных книг. Россия 70 лет молчала о судьбе этих уникальных экземпляров.

Как ранее сообщал “источник”, депутат Верховной Рады от партии “Слуга народа” Юрий “Юзик” Корявченков задекларировал большие доходы и квартиру в Киеве.