Я думала, мы были парой: победительница шоу “Холостяк-10” рассказала о реальной жизни после проекта

29 мая на канале СТБ состоялось пост-шоу “Холостяк. Життя після проєкту”, в ходе которого стало известно, как сложилась жизнь главного героя Макса Михайлюка и его избранницы Даши Ульяновой после реалити.

На эфир 23-летняя гимнастка пришла без кольца, поэтому стало очевидно, что паре не удалось сохранить отношения после красивого финала. Как выяснилось, Максим имел интимную близость с другой участницей проекта. Это и стало причиной расставания.

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

“Был красивый финал. Я была в любовных мечтах. Все было прекрасно, – вспоминает Даша. – Вернувшись в Киев, Макс начал заниматься своими делами, и я это понимала. Ведь он на несколько месяцев выпал из жизни. А я тем временем вернулась к родителям, чтобы разделить с ними радость. Спустя две-три недели произошла наша встреча. И тут Макс признается, что у него был секс с другой участницей на проекте”.

Для Даши это стало настоящим шоком, ведь для нее это был не просто проект.

“В этот момент у меня случился шок, словно облили холодной водой. Могут многое говорить, мол это проект. Но в моем представлении все иначе. Я думала, что мы были парой. Особенно после знакомства с моей семьей”, – поделилась победительница шоу.

Девушка отметила, что расценивает поступок холостяка как предательство, а такое она простить не может, поскольку уже переживала подобное.

Фото: канал СТБ

Макс в свою очередь не отрицал слова Даши, а также признался, что до сих пор испытывает к ней чувства. Холостяк отметил, что в силу участия в проекте его поступок сложно расценивать как измену. Ведь до финала он не давал никаких обещаний.

“Мне нравилась как одна девушка, так и другая. Но ближе была Даша, поэтому выбрал ее. Она до сих пор мне нравится, и я все еще хочу быть с ней”, – сказал пилот.

После выхода пост-шоу на экраны Макс обратился к Даше через Instagram.

“Даша, спасибо за моменты, которые мы разделили вместе, и пусть love story без happy end’a, но незабываема, я просто хочу, чтобы ты была счастлива”, – написал холостяк. “Я тебе желаю того же”, – ответила Даша в комментариях.