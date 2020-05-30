Я думала, мы были парой: победительница шоу “Холостяк-10” рассказала о реальной жизни после проекта

29 мая на канале СТБ состоялось пост-шоу “Холостяк. Життя після проєкту”, в ходе которого стало известно, как сложилась жизнь главного героя Макса Михайлюка и его избранницы Даши Ульяновой после реалити.
На эфир 23-летняя гимнастка пришла без кольца, поэтому стало очевидно, что паре не удалось сохранить отношения после красивого финала. Как выяснилось, Максим имел интимную близость с другой участницей проекта. Это и стало причиной расставания.
“Был красивый финал. Я была в любовных мечтах. Все было прекрасно, – вспоминает Даша. – Вернувшись в Киев, Макс начал заниматься своими делами, и я это понимала. Ведь он на несколько месяцев выпал из жизни. А я тем временем вернулась к родителям, чтобы разделить с ними радость. Спустя две-три недели произошла наша встреча. И тут Макс признается, что у него был секс с другой участницей на проекте”.
Для Даши это стало настоящим шоком, ведь для нее это был не просто проект.
“В этот момент у меня случился шок, словно облили холодной водой. Могут многое говорить, мол это проект. Но в моем представлении все иначе. Я думала, что мы были парой. Особенно после знакомства с моей семьей”, – поделилась победительница шоу.
Девушка отметила, что расценивает поступок холостяка как предательство, а такое она простить не может, поскольку уже переживала подобное.
Макс в свою очередь не отрицал слова Даши, а также признался, что до сих пор испытывает к ней чувства. Холостяк отметил, что в силу участия в проекте его поступок сложно расценивать как измену. Ведь до финала он не давал никаких обещаний.
“Мне нравилась как одна девушка, так и другая. Но ближе была Даша, поэтому выбрал ее. Она до сих пор мне нравится, и я все еще хочу быть с ней”, – сказал пилот.
После выхода пост-шоу на экраны Макс обратился к Даше через Instagram.
“Даша, спасибо за моменты, которые мы разделили вместе, и пусть love story без happy end’a, но незабываема, я просто хочу, чтобы ты была счастлива”, – написал холостяк. “Я тебе желаю того же”, – ответила Даша в комментариях.
- Читайте также на theLime интересные факты из жизни победительницы “Холостяка-10”, а также, что Даша публикует в своем Instagram.
- Ранее герой реалити-шоу “Холостяк-9” Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова стали мужем и женой. Влюбленные зарегистрировали свои отношения 20 мая, а пышное торжество устроят уже после окончания карантина. Это первый случай в истории украинского проекта.