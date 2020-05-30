В Харькове авто полиции попало в страшное смертельное ДТП со взрывом: фото и видео

В результате столкновения с автомобилем патрульной полиции в Харькове взорвался легковой автомобиль Daewoo Lanos, есть погибшие.

Фото с места происшествия и комментарии очевидцев опубликованы на сайте “Суспільне. Харків”.

Авария произошла поздно вечером 29 мая на Велозаводском мосту. В результате столкновения с патрульной машиной Toyota Prius легковушка Daewoo Lanos отлетела на обочину, где машина взорвалась и сгорела дотла.

Точных данных о количестве людей, находившимися в Daewoo в момент аварии, пока нет. По словам одного из очевидцев, на передних сидениях было видно двоих погибших.

Водители, которые проезжали рядом, пытались сбить пламя с помощью огнетушителей, однако безуспешно. Полностью погасить огонь удалось только после прибытия спасателей ГСЧС.

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Как минимум, трое полицейских были госпитализированы с места происшествия. Точное количество пострадавших и погибших устанавливается.

О подробностях и обстоятельствах аварии тоже пока неизвестно. На время следственных действий мост перекрыли с обеих сторон, машины пропускали в объезд по соседним улицам.

Как ранее сообщал “источник”, в четверг, 28 мая, в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудников полиции.