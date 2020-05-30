Коронавирус продолжает убивать украинцев: обновленная статистика по областям

По состоянию на 9.00 субботы, 30 мая, в Украине 23 204 человека инфицированы коронавирусом. Количество смертей за прошедшие сутки увеличилось на 17 случаев.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Больше всего новых пациентов с COVID-19 за сутки зафиксировали во Львовской области – 56 случаев заражения. Кроме того, в верхней части списка город Киев (55 случаев) и Ровенская область (52). Всего за сутки в Украине выявлено 393 лабораторно подтвержденных случая болезни.

Из общего количества инфицированных по состоянию на 30 мая умерло 696 пациентов (+17 подтвержденных смертей от COVID-19 за сутки), выздоровели – 9 311 (+377).

По областям статистика по количеству инфицированных выглядит так:

Черновицкая область – 3306 инфицирован (+47 новых случаев за сутки).

Киев – 2904 (+55).

Ровенская область – 1680 (+52).

Львовская область – 1619 (+56).

Киевская область – 1556 (+21).

Ивано-Франковская область – 1379 (19).

Закарпатская область – 1171 (24).

Тернопольская область – 1160 (15).

Харьковская область – 1025 (+14).

Винницкая область – 958 (1).

Днепропетровская область – 933 (3).

Волынская область – 887 (24).

Одесская область – 883 (+5).

Житомирская область – 699 (+5).

Кировоградская область – 506 (3).

Запорожская область – 440 (+9).

Хмельницкая область – 432 (25).

Черкасская область – 401 – новых случаев за сутки не зарегистрировано.

Николаевская область – 288 (4).

Полтавская область – 268 – новых случаев за сутки не зарегистрировано.

Херсонская область – 178 (1).

Сумская область – 168 (1).

Черниговская область – 159 (+9).

Донецкая область – 158 – новых случаев за сутки не зарегистрировано.

Луганская область – 46 – новых случаев за сутки не зарегистрировано.

О том, что ждет больных коронавирусом в Украине, какая ситуация в больницах и во сколько обходится лечение пациентов, читайте в материале “источника”: Кислород украли, ИВЛ убивает, а лекарства стоят сотни тысяч: как лечат больных с СOVID-19 в Украине.