Авто вылетело на встречную и врезалось в копов: момент смертельного ДТП в Харькове попал на видео

В сети опубликовали кадры момента аварии автомобиля патрульных полицейских с Daewoo Lanos, которая произошла в ночь на 30 мая в Харькове.

На видео, которое было снято на регистратор в полицейском автомобиле, видно, как вторая легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с патрульными.

Тем временем в полиции пока не сообщают точное число погибших в результате аварии. По предварительным данным, погибло минимум два человека, которые находились в Daewoo Lanos.

Также сообщалось, что травмы получили трое патрульных полицейских. В данный момент об их состоянии здоровья пока ничего не сообщается.

Как ранее сообщал “источник”, в четверг, 28 мая, в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудников полиции.