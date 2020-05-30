Сколько украинцы будут отдыхать в июне: календарь праздников и выходных

В июне в Украине будет два дополнительных выходных в связи с празднованием Троицы и Дня Конституции.
“источник” рассказывает, сколько украинцы будут отдыхать и какие праздники и выходные будут в первый летний месяц.
Традиционно, в связи с празднованием Троицы, дополнительно официальный выходной в Украине будет в этом году 8 июня. Кроме того украинцы будут отдыхать 29 июня, когда отмечается День Конституции.
Всего в июне будет 10 нерабочих дней, приходящиеся на такие числа 6-8, 13-14, 20-21 и 27-29.
Основные праздники и памятные дни в июне в 2020 году:
1 июня – День защиты детей;
5 июня – Всемирный день окружающей среды;
6 июня – День журналиста;
7 июня – Троица; День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности;
8 июня – Всемирный день океанов;
9 июня – Международный день друзей;
14 июня – Всемирный день донора; День работников легкой промышленности;
20 июня – Всемирный день беженцев;
21 июня – День медработника;
22 июня – День скорби по жертвам войны в Украине;
23 июня – День госслужбы Украины;
25 июня – День таможенной службы Украины;
28 июня – День Конституции Украины; День молодежи.
Как ранее сообщал “источник”, согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных. В течение года у нас будет 12 официальных выходных дней.