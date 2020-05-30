Сколько украинцы будут отдыхать в июне: календарь праздников и выходных

В июне в Украине будет два дополнительных выходных в связи с празднованием Троицы и Дня Конституции.

“источник” рассказывает, сколько украинцы будут отдыхать и какие праздники и выходные будут в первый летний месяц.

Традиционно, в связи с празднованием Троицы, дополнительно официальный выходной в Украине будет в этом году 8 июня. Кроме того украинцы будут отдыхать 29 июня, когда отмечается День Конституции.

Всего в июне будет 10 нерабочих дней, приходящиеся на такие числа 6-8, 13-14, 20-21 и 27-29.

Основные праздники и памятные дни в июне в 2020 году:

1 июня – День защиты детей;

5 июня – Всемирный день окружающей среды;

6 июня – День журналиста;

7 июня – Троица; День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности;

8 июня – Всемирный день океанов;

9 июня – Международный день друзей;

14 июня – Всемирный день донора; День работников легкой промышленности;

20 июня – Всемирный день беженцев;

21 июня – День медработника;

22 июня – День скорби по жертвам войны в Украине;

23 июня – День госслужбы Украины;

25 июня – День таможенной службы Украины;

28 июня – День Конституции Украины; День молодежи.

Как ранее сообщал “источник”, согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных. В течение года у нас будет 12 официальных выходных дней.