Все в бассейны и спортзалы: что разрешат открыть в Украине с 1 июня

С 1 июня в Украине вступят в силу новые ослабления карантинных ограничений, среди которых наиболее существенные – запуск железнодорожного транспорта, автобусных межобластных пассажирских перевозок, а также открытие спортзалов и фитнес-центров.
При этом, как ранее сообщалось, запуск как поездов, так и спортзалов будет происходить с важными ограничениями.
Как будут работать спортзалы и бассейны
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в спортзалах и бассейнах всем работникам и посетителям будет проводиться температурный скрининг, на входе в помещения и по залу должны быть установлены антисептики. Кроме того, допуск в помещение будет осуществляться из расчета не более одного человека на 10 кв. м, а в бассейне на 50 м на одной дорожке должно быть не более четырех человек, на 25 м – не более двух.
Рекомендации Минздрава по условиям работы:
- всем посетителям измерять температуру при входе в заведение;
- проведение групповых и командных занятий лишь предварительной записи;
- на входе разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку)
- во время проведения индивидуальных занятий, разрешается, чтобы один человек находилась на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия – не более одного человека на 5 квадратных метров.
- в зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации. Важно напоминать клиентам о дезинфекции рук и спортивного инвентаря;
- во время работы измерять температуру всем работникам учреждения. Если температура тела более 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и человек к работе не допускается;
Требования к работникам спортивных залов и фитнес-клубов:
- персонал должны обеспечить пятидневным запасом масок и дезинфекторов;
- работники должны иметь маску/респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком;
- также работников должны научить правильно использовать средства защиты и утилизировать их;
- работник должен самоизолироваться в случае появления симптомов респираторного вирусного заболевания.
Как будут ездить поезда
В вагонах перед рейсом и после него обещают проводить усиленную дезинфекционную обработку. Также усилят обработку постельного белья во время стирки. Проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т.д. В каждом вагоне должен быть установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры. И самое главное – значительно уменьшится количество человек в вагоне.
“В пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не больше двух человек”, – отметил и.о. председателя правления “Укрзализныци” Иван Юрик.
На данный момент готовы к запуску поезда “Интерсити” по направлениям:
- Киев – Харьков;
- Киев – Одесса;
- Киев – Константиновка;
- Киев – Запорожье;
- Киев – Покровск.
Поезда дальнего следования поедут по таким направлениям:
- Киев – Кривой Рог;
- Одесса – Харьков;
- Лисичанск – Киев;
- Днепр – Одесса;
- Харьков – Киев;
- Киев – Одесса;
- Киев – Кременчуг;
- Киев – Новоалексеевка;
- Киев – Константивнока;
- Киев – Мариуполь;
- Киев – Запорожье;
- Киев – Бердянск;
- Киев – Покровск;
- Киев – Херсон;
- Кривой Рог – Киев;
- Днепр – Киев;
- Сумы – Киев / Винница;
- Киев – Черкассы;
- Киев – Шостка;
- Киев – Кропивницкий.
С 1 июня покупать проездные документы можно за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.
Открытие автошкол
Однако с 1 июня начнут работать не только спортзалы и пассажирские перевозки. Одно из запланированных ослаблений – разрешение на посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек. Это значит, что, среди прочего, смогут возобновить свою работу автошколы. Однако и там необходимо будет обязательно соблюдать социальную дистанцию и проводить дезинфекцию помещений.
Однако стоит также отметить, что все ослабления будут введены только в случае соблюдения необходимых эпидемиологических показаний:
- общее количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность). Оно должно составлять менее 12 на 100 тысяч населения;
- среднее количество ПЦР-тестирования. Этот показатель должен быть более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;
- загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом. Необходимый показатель – менее 50%.
Так, мэр Киева Виталий Кличко уже пугал жителей столицы возможностью возвращения “жесткого” карантина в случае всплеска коронавируса. Однако пока что усиливать карантин в столице не собираются, и в Киеве с 30 мая откроются ТРЦ.
Как ранее сообщал “источник”, и.о. министра образования Любомира Мандзий рассказала, как школьники будут учиться после карантина.