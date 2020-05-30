Все в бассейны и спортзалы: что разрешат открыть в Украине с 1 июня

С 1 июня в Украине вступят в силу новые ослабления карантинных ограничений, среди которых наиболее существенные – запуск железнодорожного транспорта, автобусных межобластных пассажирских перевозок, а также открытие спортзалов и фитнес-центров.

При этом, как ранее сообщалось, запуск как поездов, так и спортзалов будет происходить с важными ограничениями.

Как будут работать спортзалы и бассейны

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в спортзалах и бассейнах всем работникам и посетителям будет проводиться температурный скрининг, на входе в помещения и по залу должны быть установлены антисептики. Кроме того, допуск в помещение будет осуществляться из расчета не более одного человека на 10 кв. м, а в бассейне на 50 м на одной дорожке должно быть не более четырех человек, на 25 м – не более двух.

Рекомендации Минздрава по условиям работы:

всем посетителям измерять температуру при входе в заведение;

проведение групповых и командных занятий лишь предварительной записи;

на входе разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку)

во время проведения индивидуальных занятий, разрешается, чтобы один человек находилась на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия – не более одного человека на 5 квадратных метров.

в зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации. Важно напоминать клиентам о дезинфекции рук и спортивного инвентаря;

во время работы измерять температуру всем работникам учреждения. Если температура тела более 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и человек к работе не допускается;

Требования к работникам спортивных залов и фитнес-клубов:

персонал должны обеспечить пятидневным запасом масок и дезинфекторов;

работники должны иметь маску/респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком;

также работников должны научить правильно использовать средства защиты и утилизировать их;

работник должен самоизолироваться в случае появления симптомов респираторного вирусного заболевания.

Как будут ездить поезда

В вагонах перед рейсом и после него обещают проводить усиленную дезинфекционную обработку. Также усилят обработку постельного белья во время стирки. Проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т.д. В каждом вагоне должен быть установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры. И самое главное – значительно уменьшится количество человек в вагоне.

“В пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не больше двух человек”, – отметил и.о. председателя правления “Укрзализныци” Иван Юрик.

На данный момент готовы к запуску поезда “Интерсити” по направлениям:

Киев – Харьков;

Киев – Одесса;

Киев – Константиновка;

Киев – Запорожье;

Киев – Покровск.

Поезда дальнего следования поедут по таким направлениям:

Киев – Кривой Рог;

Одесса – Харьков;

Лисичанск – Киев;

Днепр – Одесса;

Харьков – Киев;

Киев – Одесса;

Киев – Кременчуг;

Киев – Новоалексеевка;

Киев – Константивнока;

Киев – Мариуполь;

Киев – Запорожье;

Киев – Бердянск;

Киев – Покровск;

Киев – Херсон;

Кривой Рог – Киев;

Днепр – Киев;

Сумы – Киев / Винница;

Киев – Черкассы;

Киев – Шостка;

Киев – Кропивницкий.

С 1 июня покупать проездные документы можно за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

Открытие автошкол

Однако с 1 июня начнут работать не только спортзалы и пассажирские перевозки. Одно из запланированных ослаблений – разрешение на посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек. Это значит, что, среди прочего, смогут возобновить свою работу автошколы. Однако и там необходимо будет обязательно соблюдать социальную дистанцию и проводить дезинфекцию помещений.

Однако стоит также отметить, что все ослабления будут введены только в случае соблюдения необходимых эпидемиологических показаний:

общее количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность). Оно должно составлять менее 12 на 100 тысяч населения;

среднее количество ПЦР-тестирования. Этот показатель должен быть более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом. Необходимый показатель – менее 50%.

Так, мэр Киева Виталий Кличко уже пугал жителей столицы возможностью возвращения “жесткого” карантина в случае всплеска коронавируса. Однако пока что усиливать карантин в столице не собираются, и в Киеве с 30 мая откроются ТРЦ.

Как ранее сообщал “источник”, и.о. министра образования Любомира Мандзий рассказала, как школьники будут учиться после карантина.