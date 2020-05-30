Чуть не забрали оружие: под Ровно произошла жесткая стычка с полицейскими, фото и видео

Сотрудники экипажа патрульной полиции в Ровенской области применили оружие и спецсредства во время инцидента с местными жителями на улице Набережной в городе Вараш.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Стычка произошла в четверг, 28 мая, после того, как в полицию поступило сообщение о подозрительном движении автомобиля марки “Mazda” в жилом массиве микрорайона Победы. Предполагалось, что водитель находится в состоянии опьянения.

Обнаружив транспортное средство, полицейские подошли к водителю и потребовали предъявить документы. 39-летний местный житель отказывался это сделать и подошел к своему 35-летнему знакомому, который выгуливал собаку породу кане-корсо.

На требование взять домашнее животное на поводок владелец собаки не отреагировал. Когда собака набросилась на 33-летнего сержанта полиции, тот применил табельное оружие и поранил животное в лапу. Это спровоцировало драку.

Один из участников конфликта сорвал номерные знаки со служебной машины “копов” и начал бить патрульного по голове поводком. Второй – вступил в схватку с полицейским, едва не отобрав у него табельное оружие.

Патрульные использовали слезоточивый газ и подстрелили в ногу одного из них. Владельца раненого пса задержали сразу, водителя “Mazda”, который скрылся с места происшествия, пришлось разыскивать. В конечном итоге ему было сообщено о подозрении в совершении сопротивления (ч.2 ст.342 УК Украины) и нанесении телесных повреждений (ч.2 ст.345 УК Украины). Ранее задержанный мужчина отбывал наказание за преступления, связанные с оборотом наркотиков, а также разбой и грабеж.

Как ранее сообщал “источник”, в Печерском районе Киева двое неизвестных нанесли огнестрельное ранения гражданину Черногории, после чего подожгли свой автомобиль и скрылись с места преступления.