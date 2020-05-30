Какие пассажирские поезда запустят в Украине с 1 июня: полный список

К возобновлению транспортного сообщения с 1 июня в Украине готовы 42 поезда. Для совершения поездок пассажирам придется соблюдать правила карантина.

Об этом сообщили в Министрстве инфраструктуры Украины, опубликовав соответствующую инфографику.

Возможность открытия рейсов железнодорожного сообщения определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, исходя из эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

По состоянию на субботу, 30 мая, решение о возобновлении движения поездов приняли в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областей. В Тернопольской и Хмельницкой областях разрешили запустить только пригородное сообщение, а областные комиссии в Черновицкой и Закарпатской областях такого разрешения не дали.

Важное изменение касается продажи билетов. С 1 июня покупать проездные документы можно за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

На данный момент готовы к запуску поезда “Интерсити” по направлениям:

Киев – Харьков;

Киев – Одесса;

Киев – Константиновка;

Киев – Запорожье;

Киев – Покровск.

Поезда дальнего следования поедут по таким направлениям:

Киев – Кривой Рог;

Одесса – Харьков;

Лисичанск – Киев;

Днепр – Одесса;

Харьков – Киев;

Киев – Одесса;

Киев – Кременчуг;

Киев – Новоалексеевка;

Киев – Константивнока;

Киев – Мариуполь;

Киев – Запорожье;

Киев – Бердянск;

Киев – Покровск;

Киев – Херсон;

Кривой Рог – Киев;

Днепр – Киев;

Сумы – Киев / Винница;

Киев – Черкассы;

Киев – Шостка;

Киев – Кропивницкий.

Как ранее сообщал “источник”, в “Укрзализныце” полностью готовы к возобновлению курсирования пассажирских поездов в условиях карантина.