Какие пассажирские поезда запустят в Украине с 1 июня: полный список

К возобновлению транспортного сообщения с 1 июня в Украине готовы 42 поезда. Для совершения поездок пассажирам придется соблюдать правила карантина.
Об этом сообщили в Министрстве инфраструктуры Украины, опубликовав соответствующую инфографику.
Возможность открытия рейсов железнодорожного сообщения определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, исходя из эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
По состоянию на субботу, 30 мая, решение о возобновлении движения поездов приняли в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областей. В Тернопольской и Хмельницкой областях разрешили запустить только пригородное сообщение, а областные комиссии в Черновицкой и Закарпатской областях такого разрешения не дали.
Важное изменение касается продажи билетов. С 1 июня покупать проездные документы можно за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.
На данный момент готовы к запуску поезда “Интерсити” по направлениям:
Киев – Харьков;
Киев – Одесса;
Киев – Константиновка;
Киев – Запорожье;
Киев – Покровск.
Поезда дальнего следования поедут по таким направлениям:
Киев – Кривой Рог;
Одесса – Харьков;
Лисичанск – Киев;
Днепр – Одесса;
Харьков – Киев;
Киев – Одесса;
Киев – Кременчуг;
Киев – Новоалексеевка;
Киев – Константивнока;
Киев – Мариуполь;
Киев – Запорожье;
Киев – Бердянск;
Киев – Покровск;
Киев – Херсон;
Кривой Рог – Киев;
Днепр – Киев;
Сумы – Киев / Винница;
Киев – Черкассы;
Киев – Шостка;
Киев – Кропивницкий.
Как ранее сообщал “источник”, в “Укрзализныце” полностью готовы к возобновлению курсирования пассажирских поездов в условиях карантина.