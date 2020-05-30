Ученые раскрыли пикантные подробности про летающего динозавра: фото

Палеонтологи Портсмутского университета определили, для чего был нужен птерозаврам, которые обитали на Земле в меловом периоде, крупный, красочный гребень на голове.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Cretaceous Research.

В останках обнаруженного на острове Уайт (Великобритания) летающего динозавра семейства тапеяридов (Tapejarid) из надсемейства Azhdarchoidea ученые обнаружили яркий отличительный признак. По мнению исследователей, крупный, красочный гребень птерозавры этого вида использовали для демонстрации сексуальной привлекательности.

Найденные ранее ископаемые останки свидетельствуют, что гребень у этого вида летающих ящеров порой был даже вдвое больше черепа.

Раньше считалось, что тапеяриды водились в основном на землях современных Китая, Бразилии, Аргентины, Марокко. Фрагмент черепа, который нашли случайно во время прогулки на побережье, свидетельствует о том, что этот вид был распространен на более обширной территории.

Ископаемые останки тапеярида с острова Уайт ученые передали в дар Музею динозавров в Сандауне.

Как ранее сообщал “источник”, исследователи из National Geographic обнаружили интересные особенности строения спинозавра, который обитал на земле 95 миллионов лет назад, и лучше поняли его образ жизни.