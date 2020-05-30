Как в России “сражаются” с коронавирусом: многодетная мать поделилась шокирующей историей

В России из-за переполненных больниц не принимают пациентов, у которых может оказаться коронавирус.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Подъем”.

Историю рассказала мать троих детей Ирина из города Северодвинск. По словам женщины, ей 6 дней отказывали в госпитализации с инсультом и пневмонией. Врачи аргументировали это тем, что в больницах нет мест.

“6 дней была температура 38,7. Начались судороги, вызвали скорую. Если бы опоздала на пару минут, не откачали бы. Повезли по больницам искать места”, – отметил многодетная мать.

Она добавила, что врач осматривал ее на улице, а после этого срочно назначил компьютерную томографию грудной клетки и головного мозга. Женщину повезли на исследование, а потом обратно в медсанчасть, но там не было мест.

“Повезли во 2-ю городскую, здесь меня оставила скорая на носилках. Я пролежала 2 часа: про меня забыли. Муж нашел и поднял бучу. Приняли. Осмотрела врач – срочно в реанимацию. Там и сказали, что микроинсульт”, – рассказала Ирина.

По словам женщины, у ее годовалых тройняшек и мужа тоже повышенная температура. Они находятся дома. Детям прописали жаропонижающее и ингаляции. Анализ на COVID-19 взяли только у Ирины, результатов пока нет.

Также женщина пожаловалась, что в больнице “еду разносят по улице и подают через окно, в туалете нет воды”.

Как сообщал “источник”, в России за минувшие сутки от осложнений COVID-19 умерло наибольшее количество больных с начала пандемии – 232 человека, из них 76 скончались в Москве.