Похожа на Землю: ученые рассказали о новой планете, на которой может быть жизнь

Международная команда ученых заявляет о том, что возле Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, есть землеподобная планета.

Статья об открытии выложена на портал ArXiV.org.

Предположение о существовании Проксимы B впервые выдвинули четыре года назад. Тогда спектрограф HARPS, на котором работала эта же команда ученых, обнаружил слабые флуктуации скорости движения звезды, которые могли быть объяснены присутствием достаточно крупного космического объекта неподалеку.

Подтвердить наличие планеты возле Проксимы Центавра помог более совершенный спектрограф ESPRESSO, работающий в составе комплекса Very Large Telescope .

Проксима B, как назвали объект, имеет массу в 1,17 больше земной, находится в потенциально обитаемой зоне и делает полный оборот вокруг своей звезды за 11,2 земных суток.

По словам астрономов, расстояние между Проксима B и ее светилом примерно в 20 раз меньше, чем между Солнцем и Землей. Однако новооткрытая планета получает от своей звезды сопоставимое количество энергии. Это означает, что на Проксиме B теоретически может быть жидкая вода, а значит, существуют условия для возникновения белковой жизни.

Однако называть эту планету потенциальным кандидатом для поисков внеземной жизни еще очень рано. Дело в том, что Проксима Центавра — красный карлик, который активно бомбардирует свою планету рентгеновскими лучами. Поэтому жизнь на Проксиме B может существовать и развиваться лишь при наличии достаточно плотной атмосферы.

Ранее “источник” сообщал, что расположенный в Чили радиотелескоп ALMA обнаружил самую далекую галактику, возникшую на достаточно раннем этапе существования Вселенной.