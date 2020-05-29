Прогулки по расписанию: появилась меткая карикатура на ужесточение карантина в России

В Москве власти вводят в экспериментальном режиме график прогулок для жителей каждого дома в рамках карантина.

Карикатуру на эту тему нарисовал российский художник Сергей Елкин.

Он изобразил, как будут гулять жители с 1 по 14 июня, когда будет действовать такой режим. Для горожан специально на сайте мэрии разместили карту с указанием жилых домов, которые разделили на зоны. Тогда москвичи не будут выходить на улицу одновременно, что, по задумке властей, не приведет к скоплению людей.

Но сам художник высмеял такую идею и нарисовал ее в своей карикатуре.

Как сообщал “источник”, 13 мая Россия стала второй страной в мире по числу зараженных смертельным коронавирусом. Впереди РФ в данном рейтинге только США.