Умер самый пожилой мужчина в мире, переживший две мировые войны: фото

В Великобритании скончался самый старый мужчина в мире. Роберт Уэйтон умер в возрасте 112 лет.

Как пишут местные СМИ, мужчина пережил не только две мировые войны, но и пандемию испанского гриппа.

Уэйтон скончался в возрасте 112 лет, два месяца и 27 дней. Старейшим мужчиной мира его официально признали в апреле 2020 года.

По данным журналистов, британец скончался во сне от онкологического заболевания.

Как говорят знакомые Уэйтона, он был экстраординарным человеком и образцом для подражания, а также верил в любовь и заботу друг о друге.

Говоря о своем возрасте, британец всегда говорил, что он “просто обычный парень, который долго живет”.

Как ранее сообщал “источник”, в начале февраля в США скончался знаменитый актер Кирк Дуглас, который недавно отметил 103-летие.