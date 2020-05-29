Украинские морпехи провели боевые учения на Азове: яркие фото

В Азовском море прошли масштабные учения украинских морских пехотинцев, которые оттачивали мастерство обороны важных объектов инфраструктуры.
Об этом 29 мая сообщила пресс-служба Командования морской пехоты.
“На побережье Азовского моря прошли тактико-специальные учения с боевой стрельбой с личным составом подразделений бригад морской пехоты во взаимодействии с авиацией Сухопутных войск ВС Украины, подразделениями десантно-штурмовых войск ВС Украины, морской авиацией ВМС Украины и Государственной пограничной службой Украины”, – отмечают в командовании.
Во время учений пехотинцы тренировались отражать морской десант противника, освобождать и брать под контроль важные объекты инфраструктуры в исключительной морской экономической зоне Украины, которые якобы захватил противник.
“Были отработаны вопросы нанесения огневого поражения по морским целям, противовоздушной обороны, оказания первой медицинской помощи и эвакуации личного состава и техники с поля боя”, – добавили военные.
Напомним, что во время боевых учений ВСУ в акватории Черного моря заметили российские судна и военный самолет РФ.