Украинские морпехи провели боевые учения на Азове: яркие фото

В Азовском море прошли масштабные учения украинских морских пехотинцев, которые оттачивали мастерство обороны важных объектов инфраструктуры.

Об этом 29 мая сообщила пресс-служба Командования морской пехоты.

“На побережье Азовского моря прошли тактико-специальные учения с боевой стрельбой с личным составом подразделений бригад морской пехоты во взаимодействии с авиацией Сухопутных войск ВС Украины, подразделениями десантно-штурмовых войск ВС Украины, морской авиацией ВМС Украины и Государственной пограничной службой Украины”, – отмечают в командовании.

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Во время учений пехотинцы тренировались отражать морской десант противника, освобождать и брать под контроль важные объекты инфраструктуры в исключительной морской экономической зоне Украины, которые якобы захватил противник.

“Были отработаны вопросы нанесения огневого поражения по морским целям, противовоздушной обороны, оказания первой медицинской помощи и эвакуации личного состава и техники с поля боя”, – добавили военные.

Напомним, что во время боевых учений ВСУ в акватории Черного моря заметили российские судна и военный самолет РФ.