Под Кропивницким провели в последний путь молодого бойца, убитого на Донбассе: фото

В субботу, 29 мая, в селе Субботцы (Кировоградская область) простились с погибшим на Донбассе 24-летним младшим сержантом Виталием Лимборским.

Об этом сообщает местный сайт “Златопiль”, опубликовав фото с траурной церемонии.

Младший сержант Лимборский проходил службу в 28-й отдельной механизированной бригаде имени рыцарей Зимнего Похода. Погиб 24-летний парень от кулевого ранения в голову во время выполнения бoевого задания вблизи Марьинки Дoнецькoй oбласти. До окончания контракта у него оставалось всего 4 дня.

Провести героя в последний путь собралось несколько сотен человек – родные, односельчане, боевые побратимы, представители власти. Траурная церемония прошла возле местного дома культуры.

До войны Виталий был детским тренером по футболу. У него была девушка, с которой они планировали сыграть свадьбу. У погибшего дома остались мать и младший брат.

С погибшим бойцом прощались возгласами: “Герои не умирают” и “Слава герою”. Когда гроб с его телом отправлялся на кладбище, присутствующие стали на колени.

Как сообщал “источник”, ранее во Львове простились с десантником Сергеем Тимощуком, который погиб во время защиты Луганского аэропорта в 2014 году. Его останки были идентифицированы с помощью ДНК-экспертизы.