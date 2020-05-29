Какие шторы подобрать для веранды

Шторы для веранды – специальная ручная защита, которая сделает Вашу веранду более практичной и привлекательной. Ведь шторы могут быть декорированы как угодно и из чего угодно – главное тут проявить свою смекалку, а лучше – обратиться за помощью к дизайнеру.

Конструкция декоративных штор для дачной веранды очень простая и может быть установлена своими руками, без помощи специалистов.

Вам понадобятся: прочный шнур, пара деревянных реек либо металлических пластин. Пластины должны равняться ширине проема, который закрывает декоративная штора. Также найдите немного ткани, желательно – зеленого цвета. Будем делать наши шторы в стиле лиан, это очень красиво.

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Советы по установке и креплению

1. Для начала следует приготовить лианы для веранды. Вы можете вырезать из ткани много листочков, а перед их закреплением нужно будет опустить листочки в расплавленный воск.

Благодаря этому, листья примут более жесткую форму, а также смогут сохранять ее длительное время. Более того, такой метод придания формы листьям поможет им еще и защититься от выгорания на солнце.

2. Теперь можете нанизывать подготовленные листья на шнуры, распределяйте их как можно равномернее. Также каждый листок желательно крепить тонкой проволокой. Это делается в целях защиты, чтобы лист не сползал вниз.

3. Теперь можете собрать нити с зелеными листиками в солнцезащитные шторы на веранде. Хотя, крепление таких штор достаточно простое: шнуры крепятся к металлическим пластинам обоими концами.

Что касается верхней пластины, то она потом будет крепиться в проем, а нижняя – будет служить грузилом для штор, чтобы удержать шторы. К тому же, ветер совсем не страшен таким декоративным шторам для веранды. Есть еще один вариант крепления, более надежный – можете переплести все нити шторы поперечным методом.

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В верхней части штор следует сделать два достаточно больших крюка. Они послужат элементами для сворачивания шторы, скатывая ее при этом при помощи нижних реек.

Кстати, солнцезащитные шторы для веранды не обязательно декорировать зелеными листочками. Как уже говорилось выше, Вы можете использовать любой другой элемент. Листья, к примеру, могут быть красными, желтыми, синими либо вообще разноцветными. Такая цветовая гамма может превратить обычные шторы для веранды в панно.

К тому же, шторы можете использовать не только на веранде, их можно также повесить и в беседке, и на кухне, и даже на балконе. Что касается кухни, то на многих дачных участках они размещены именно там.