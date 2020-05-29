Дом или квартира: как определиться с выбором при покупке

Что купить – загородный дом или квартиру? Выбор не простой. Для одних оптимальный вариант – это жить на свежем воздухе вдали от городской суеты, а другим важен комфорт и развитая инфраструктура. В любом случае у этих вариантов есть свои сильные и слабые стороны, которые необходимо учитывать, прежде чем сделать окончательный выбор.

Чем привлекательна квартира

• Транспортная инфраструктура и все самое необходимое рядом с домом. Это особенно важно, когда вам приходится ежедневно ездить на работу. Ведь наличие огромных пробок на въезд в город могут создавать много неудобств.

• В городе есть все необходимые социально-значимые объекты такие, как школы, детские сады, магазины, крупные торговые центры, медицинские учреждения, банки, почта, высшие учебные заведения. Да и к тому же в городе большой выбор поликлиник (в том числе и частных), школ и детских садов. При необходимости можно выбрать школу или детский сад рядом с домом или же неподалеку от места работы.

• В городе все вопросы, связанные с электричеством, водоснабжением, газом и утилизацией бытовых отходов ложатся на плечи управляющих компаний. Также управляющие компании занимаются заменой труб, ремонтом крыши и уборкой снега.

• В городах есть все необходимое для проведения досуга: концертные залы, кинотеатры, выставки, рестораны, музеи и прочие развлекательные заведения, которые отсутствуют в сельской местности.

Недостатки квартир

• Высокая стоимость коммунальных услуг. Ведь в квитанции по оплате входит не только плата за жилье, но и за капремонт дома и общедомовые нужды.

• Шумные соседи могут доставлять массу неудобств и проблем. Это может быть громкая музыка и гулянья допоздна, крики и испорченный ремонт в случае потопа. Также вам придется смириться с шумом во время ремонта ваших соседей.

• В городе большая загазованность воздуха, постоянные пробки, шум машин, отсутствие парковочных мест во дворе и множество других проблем, с которыми вам придется ежедневно сталкиваться.

Преимущества проживания в частном доме

• Одно из самых главных преимуществ – это жизнь на природе, на свежем воздухе. По близости отсутствуют дороги, соответственно нет шума машин. Большим преимуществом станет наличие неподалеку от дома водоема или леса.

• Вы абсолютно не зависите от соседей, так как они не смогут вас затопить, у вас никто не будет шуметь, топать над головой и беспокоить вас шумом в позднее или слишком раннее время, так как все соседи находиться на удаленном расстоянии друг от друга.

• Вы в любой момент можете выйти во двор, чтобы подышать свежим воздухом или же заняться своими делами во дворе.

• Во дворе дома вы можете обустроить парковочное место для машины. А если площадь земельного участка позволяет, то можно и вовсе построить гараж.

• Ребенка можно укладывать спать в коляске прямо во дворе дома. Также ребенку можно обустроить игровую зону на территории участка с качелями, песочницей, лестницами, батутами и прочими игровыми элементами.

• В загородном доме можно спокойно водить/разводить домашних животных, в том числе собак крупных пород, содержать которых в городских квартирах достаточно проблематично.

• В огороде можно выращивать фрукты и овощи. Овощи с фруктами, выращенные на собственном участке намного вкуснее и полезнее магазинных.

• Вы абсолютно не зависите от работы коммунальных служб. То есть вы сами устанавливаете температуру в доме, а также вас не коснутся постоянные отключения горячей воды в летний сезон.

Недостатки проживания в частном доме

• В некоторых поселках отсутствуют медицинские учреждения, а если и есть, то фельдшерские пункты. В результате за консультацией специалистов и для обследования придется ехать в город. В поселках могут отсутствовать дошкольные и школьные учреждения. В результате ребенка придется возить ежедневно в город. Также в сельской местности отсутствуют кружки и секции. Ребенка можно возить в город, но это будет занимать много времени.

• В частном секторе выбор общественного транспорта невелик. Поэтому, если у вас нет личного автомобиля, то ежедневно добираться до города и обратно, особенно с пересадками может стать самой настоящей проблемой.

• За загородным домом нужно постоянно следить: зимой нужно регулярно чистить снег во дворе и дорожку до калитки, осенью нужно постоянно сметать опавшую листву, летом нужно косить траву, пропалывать и поливать огород. Если крыша начала протекать, ее придется ремонтировать самостоятельно. Также самостоятельно придется заниматься заменой труб, сантехники и регулярно следить за состоянием всех коммуникаций. В противном случае, даже крепкий дом постепенно начнет разваливаться, если за ним не ухаживать должным образом.

• Огород и приусадебный участок нуждаются в уходе (посадка растений, полив, прополка). Пожилым людям, возможно, будет сложно ухаживать за огородом. Но многие люди занимаются этим с огромным удовольствием.