Все для капельного полива и орошения огородов и полей – агромагазин «Kapelka.com.ua»

Вода играет ключевую роль в жизненном цикле растений. Даже с самой плодородной почвы не получится собрать высокий урожай, если не организовать эффективное орошение плантаций. Полив из обычного шланга – самый простой способ подачи воды к растениям, но далеко не самый экономичный. Для рационального использования водных ресурсов, энергии и снижения трудозатрат, рациональным будет капельное орошение. Купить систему автоматического полива можно набором или выбрать все детали отдельно, посетив сайт агромагазина Капелька.

Особенности и преимущества капельного полива

Система капельного полива по праву считается самым эффективным и экономичным способом орошения плантаций любой площади. Сейчас организовать автоматический полив под силу в финансовом плане обычному садоводу любителю и крупному аграрию, учитывая широкий ассортимент и ценовую доступность товаров для капельного орошения.

Очевидными преимуществами капельного полива перед использованием обычного шланга и систем дождевания считаются:

1. Сокращение расхода воды в несколько раз благодаря подаче влаги непосредственно в прикорневую часть.

2. Снижение количество фитопатологий за счет равномерного распределения влаги в грядках.

3. Сохранение рыхлой структуры почвы, комфортной для роста растений, что обусловлено равномерным рассеиванием воды.

4. Улучшение воздушного режима, отсутствие почвенной корки после полива.

5. Возможность применения капельного орошения на участках любой площади, формы и конфигурации.

Эффективный капельный полив характеризуется быстротой и простотой монтажа. В состав набора для автоматического орошения входят все необходимые для установки детали. При необходимости недостающие фитинги и крепежи можно докупить отдельно.

Купить систему капельного орошения

Перед покупкой системы капельного орошения важно правильно произвести расчеты, учесть архитектуру, площадь, особенности рельефа участка. Для небольших участков удобнее всего купить готовый набор. На крупных плантациях организация эффективного орошения требует немного больше фантазии, поэтому составляющие системы автоматического полива уместно покупать по отдельности. В магазине Капелька представлены только качественные и сертифицированные товары для полива по доступным ценам, покупки здесь предпочитают рациональные фермеры и аграрии.