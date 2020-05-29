Серебряные серьги-висюльки – в чем секрет популярности серебряных сережек

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Из положительных характеристик следует выделить то, что серебро не окисляется. Подобные изделия прослужат долго верой и правдой. При этом не придется тратить драгоценное время на то, чтобы чистить их. Кроме того, следует добавить и то, что серьги из серебра не поддаются коррозии. Подобные серьги не будут ржаветь. Серебро не вызывает аллергию. Поэтому можно смело выбирать серебряные серьги всем без исключения. Они гипоаллергенны.

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