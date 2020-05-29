Отсидел семь лет: раскрыты неожиданные подробности о стрелке, который устроил бойню под Житомиром

Подозреваемый в убийстве семи человек в Житомирской области Анатолий Захаренко уже отбывал наказание за совершение тяжкого преступления и неоднократно вел себя агрессивно.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”

“По данным следствия, Анатолий Захаренко 1962-го года рождения, родился в Российской Федерации. В Российской же Федерации во времена СССР получил уголовный срок – порядка 7 лет за совершение тяжкого преступления”, – рассказал Геращенко.

По его словам, подозреваемый неоднократно вел себя агрессивно под воздействием алкоголя и его версия о самообороне вызывает сомнение. На умышленность его действий указывает то, что трое из погибших были застрелены спящими.

“Судя по показаниям свидетеля и предварительным данным следствия, уже после смерти приехавших к нему гостей подозреваемый вложил им в руки охотничье оружие, с которым они приехали, чтобы показать, что якобы ему была угроза“, – подчеркнул замминистра.

В ближайшее время Захаренко должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Если он будет признан невменяемым, то после суда будет находиться в заключении в специализированной психиатрической лечебнице

Геращенко напомнил, что убийство двух и больше человек предусматривает возможность пожизненного заключения. “Лично я, если был бы судьей, наверное, такую меру наказания и использовал бы”, – заметил он.

Как сообщал “источник”, ранее единственный выживший в бойне в Новоселицях ветеран батальона имени Кульчицого Вадим Федюнин рассказал, что произошло 22 мая, когда местный житель Анатолий Захаренко расстрелял 7 человек.