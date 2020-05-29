В США анонсировали санкции против Китая: Трамп сделал резкое заявление

Соединенные Штаты Америки намерены ввести санкции против официальных лиц Китая из-за нарушения договоренностей касательно автономии Гонконга, где Пекин собирается легализовать свои спецслужбы.

Об этом заявил американский президент во время пресс-конференции в пятницу, 29 мая.

Запланированные санкции, в частности, предусматривают запрет на въезд в США отдельным гражданам КНР, которые могут нести потенциальную угрозу безопасности. По словам Трампа, это станет ответом на “многолетний незаконный шпионаж”, который якобы совершали китайские спецслужбы в США.

В своем выступлении Трамп подчеркнул, что Гонконг больше не является достаточно автономным, чтобы “заслуживать особое отношение” со стороны США. Поэтому американское правительство пересмотрит отношения с Гонконгом, включая предоставляемые ему льготы.

“Китай заменил свою обещанную формулу “Одна страна, две системы” на “Одна страна, одна система”, – отметил Трамп, назвав сложившуюся ситуацию “трагедией для людей Гонконга, людей Китая и людей всего мира”.

Напомним, что в этом же выступлении перед журналистами Трамп также обвинил Китай в сокрытии коронавируса, что, по его словам, привело к смерти более 100 тысяч человек в США.

Подробнее о противостоянии США и Китая из-за ситуации в Гонконге читайте в материале “источника”: Между Востоком и Западом: как “майдан” в Гонконге столкнул США и Китай.