Алиев в упорной борьбе проиграл дебютный бой в боксе

Бывший футболист киевского “Динамо” и сборной Украины Александр Алиев проиграл известному актеру Никите Вакулюку в своем дебютном боксерском бою, который проходил в рамках проекта “Битва”.

Поединок продлился все три отведенных раунда. Алиев выглядел активнее в ринге и старался вкладываться в свои удары, однако большинство из них не доходило до цели. Его соперник действовал вторым номером и более расчетливо. В итоге судьи раздельным решением отдали победу Вакулюку.

После боя Алиев поблагодарил соперника за бой и заявил, что готов принять участие в следующих проектах “Битвы”.

Ранее “источник” сообщал, что скандальный украинский футболист прошел церемонию взвешивания перед дебютным боксерским поединком.