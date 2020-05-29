Когда Украина получит внушительную помощь от МВФ: премьер назвал дату

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на заседании совета директоров, 5 июня, МВФ утвердит программу помощи Украине на $5 млрд.

Об этом сообщает Reuters.

Первый транш в размере $1,9 млрд, по словам премьера, будет выделен на следующий день, 6 июня.

Шмыгаль отметил в разговоре с агентством, что Украине нужны деньги МВФ, чтобы выдержать экономический шок в связи с пандемией коронавируса.

Он сообщил, что по предварительной оценке, ВВП Украины во втором квартале может упасть на 12% во втором квартале.

Шмыгаль заявил, что ожидает выделения кредита МВФ Украине ($5 млрд) уже к 5 июня.

Ранее “источник” сообщал, что в Международном валютном фонде (МВФ) дали прогноз насчет восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и введенными из-за нее ограничениями.