Готовьтесь к очередям: в Киеве предупредили о серьезных ограничениях в метро с 1 июня

С 1 июня в киевском метрополитене ожидают увеличение пассажиропотока в связи с возобновлением работы пригородного транспорта, при этом возможно введение ограничений для входа на некоторые станции в час пик.

Об этом предупредила пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, с 1 июня будет увеличиваться пассажиропоток в метрополитене после запланированного открытия пригородного сообщения. При этом пресс-секретарь столичного метрополитена напомнила, что могут быть ограничения на вход на некоторых станциях, чтобы соблюдать социальное дистанцирование.

“Такая практика применяется при массовых мероприятиях, которые неоднократно проходили в Киеве, когда на станции может работать вместо трех дверей на вход две-одни двери для того, чтобы растянуть пассажиропоток”, – уточнила Наталья Макогон.

Станции, где понадобятся ограничения, будут определять в режиме реального времени. Необходимость в этом будет устанавливаться с помощью постоянного мониторинга.

Сколько времени пассажир должен будет простоять в очереди в случае ограничений, в метрополитене пока не знают. Расплывчато об этом ранее высказался и мэр Киева Виталий Кличко.

“Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию и в маске”, – сказал он, комментируя ограничения на вход в метро.

Ранее Кличко отметил, что в первые дни возобновления работы метрополитена стало заметно игнорирование людьми карантинных правил. Некоторые пассажиры, по его словам, не придерживались социальной дистанции и не носили защитные маски.

В КГГА еще раз призвали жителей Киева пользоваться транспортом и метро только в случаях острой необходимости.

Подробнее о том, почему в первые дни работы метрополитена в Киева вагоны метро ездили полупустыми читайте в материале “источника”: Безлюдное метро в Киеве: пользуйтесь, пока есть возможность.