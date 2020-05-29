Трамп заявил о разрыве сотрудничества США с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп, который ранее выдвинул жесткий ультиматум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил о прекращении отношений с организацией.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в пятницу, 29 мая.

Трамп подчеркнул, что данное решение было принято из-за того, что в ВОЗ “отказались проводить требуемые реформы”.

По словам американского лидера, США прекращают финансирование ВОЗ и переводят свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения.

Кроме того, Трамп заподозрил ВОЗ в том, что она контролируется Китаем.

“Китай полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения, хотя платит только 40 миллионов долларов в год, в то время как Соединенные Штаты – примерно 400 миллионов долларов в год”, – подчеркнул президент США.

В своем выступлении Трамп также обвинил Китай в сокрытии вируса, что, по его словам, привело к смерти более 100 тысяч человек в США и “более миллиона смертей по всему миру” (на самом деле, по данным на 29 мая, число смертей от коронавируса в мире составляет чуть более 360 тысяч человек).

Как сообщал “источник”, ранее в Евросоюзе высказали несогласие с позицией президента США Дональда Трампа относительно Всемирной организации здравоохранения.