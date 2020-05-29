В Индии обезьяны похитили образцы крови, в которой может быть коронавирус: видео

В лабораторию медицинского колледжа города Мирут в Индии проникло несколько обезьян, которые отобрали у одного из сотрудников три анализа крови пациентов с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Похитив коробки с анализами, животные тут же скрылись с места преступления. Одну из обезьян вскоре обнаружили на верхушке дерева, где она пыталась разгрызть украденный образец.

После того, как кадры этого инцидента распространились в социальных сетях, суперинтендант медицинского колледжа Мирута Дирадж Радж сообщил, что все украденные коробки с образцами были найдены, они не повреждены.

“Мы не думаем, что существует риск заражения или распространения”, – подчеркнул он, уточнив, что три пациента, чьи образцы были украдены, повторно были проверены на наличие вируса. О результатах анализа пока неизвестно.

В колледже отметили, что животные и раньше доставляли проблемы, но еще никогда они не были такими серьезными.

Как сообщал “источник”, ранее в Индии местные власти решили выразить благодарность медикам, которые сражаются с коронавирусом, и в знак признательности осыпали больницы лепестками роз.