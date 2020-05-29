Во Франции зафиксировали рекордный “всплеск” заболеваемости коронавирусом: названа причина

Во Франции начали использовать новую систему тестирования коронавируса, вследствие чего был зафиксирован значительный рост количества заболевших. За прошедшие сутки обнаружили свыше трех тысяч новых инфицированных.

Об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья Франции.

По официальным данным, за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровело и выписано из больниц 621 человека, госпитализировано – 253. Кроме того, обнаружено 3 тысяч 3 325 новых инфицированных. Летальных случаев произошло 69.

В сообщении подчеркнули, что большое количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом (накануне был зафиксирован только 171случай) не связано с ухудшением эпидемиологической ситуации во Франции.

“С 13 мая во Франции оценка подтвержденных случаев инфицирования осуществляется с применением информационной скрининговой системы SI-DEP. Случаи, выявленные этой системе, впервые были учтены при определении общего количества заражений”, – отметили в здравоохранительном ведомстве.

С начала пандемии во Франции зафиксировано 149 071 случай инфицирования коронавирусом, из которых 67 191 пациент выздоровел и выписан из больницы, 28 662 человека умерли от COVID-19, 1 429 пациентов остаются в реанимации.

Как сообщал “источник”, ранее во Франции сделали важное заявление о появлении коронавируса в стране, отметив, что COVID-19 появился еще в декабре 2019 года.