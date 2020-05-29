Активисты создали зеленую зону с гольф-центром на месте свалки под Киевом

В 90-х годах “новые украинцы” начали осваивать рекреационные зоны вокруг Киева,из-за этого исчезали редкие растения и животные. Больше всего пострадали в районе Конча-Заспе земли вдоль русла реки Козинки с протоками Иржавец и Пиддворец. Специалисты били тревогу из-за уничтожения среды обитания редких видов птиц и животных на территории заказника “Козинский”, и в 2017 году специалисты с общественной организацией “Зеленая волна” провели мониторинг и начали рекреационные мероприятия на его территории.

Об этом пишет ASPI.

Часть земель заказника стала “Эколого-рекреационным гольф-центром “Козин”.

“Мы делаем регулярный мониторинг заказника “Козинский”. Три года назад здесь был мусорник – местные жители оставляли бытовые отходы и уничтожали флору и фауну. Также были перегружены транспортом дороги, которых не должно быть на территории заказника. Мы вместе с ОО “Зеленая волна” создали маршруты пешеходных троп, по которым можно познакомиться с природой восстановленного заказнике. Можно увидеть возрожденные популяции краснокнижных видов: сальвинии, петушков сибирских, орхидей и пухирника, начали расти редкие марсилии”,– прокомментировала заместитель директора по научной работе парка “Голосеевский”, кандидат биологических наук, ботаник Елена Прядко.

Также сюда вернулись редкие птицы, для них активисты изготавливают скворечники и домики для гнездовья. К этому приобщаются и ученики Козинской школы.

Бывшая свалка превращена в ландшафтно-спортивный комплекс с огромным рекреационным потенциалом. Стоит отметить, что в Украине есть только три профессиональных поля для гольфа. Гольф-поле в заказнике “Козинский” имеет необходимые сертификаты для проведения международных соревнований высокого уровня. В 2019 году здесь состоялся турнир представителей украинских диаспор из разных стран мира. Десятки ветеранов АТО занимаются на поле бесплатно. Среди известных украинцев здесь играл в гольф тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Как рассказал представитель ОО “Зеленая волна” Вадим Низенко, с 2006 года активисты начали рекреацию в заказнике “Козинский”. Параллельно люди начали обустраивать гольф-поля.

“Эти земли – лакомый кусок для захватчиков, которые хотят их “отпилить”. Этого делать нельзя. Люди организовали ОО “Зеленая волна”, занимаются контролируемой рекреацией, нет нарушений, выстраивается культура поведения. Каждый человек, который приходит сюда, расписывается, что ознакомлен с правилами, люди приобщаются наводить порядок. Гольф-клуб посещают послы Украины, для них проводится турнир. Также здесь проводятся турниры среди женщин. ОО “Зеленая волна” на основании договора с Обуховской РГА осуществляет ряд мероприятий, чтобы природа не погибала”, – рассказал он.