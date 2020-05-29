Компания B2B jewelry возобновляет выплаты кэшбека покупателям

Только за два дня 30 000 учасников проекта уже получили свои бонусы от приобретения ювелирных изделий.

Об этом рассказал основатель компании B2B jewelry – Николай Гонта в прямом эфире на официальном канале в YouTube.

Задать вопрос мог любой желающий, позвонив в прямом эфире.

Новым клиентам выплаты бесперебойно начисляются по пятницам. Участникам, которые вступили в проект ранее (до начала карантина, в связи с пандемией COVID-19) выплаты начисляются в обратном порядке. В первую очередь тем, кто осуществили покупку в марте.

Николай Гонта объяснил: “Всю прибыль магазинов компания будет реализовывать на выплаты по обязательствам. Функционирование B2B jewelry, прежде всего, зависит от продаж в магазинах. Поэтому, открытие новых ювелирных салонов ускорит получение доходов и развития проекта”.

Вскоре запланировано открытие 9 новых магазинов в населенных пунктах Конотоп, Ромны, Васильков, Дрогобыч, Коростень, Нетешин, Запорожье, Чернигов, Вараш.

Сертификаты с продажи сняли. Но их, как и ранее, можно отоварить во всех ювелирных магазинах компании. Проценты по старым покупками меняются до 5-6%. Правила проекта корректируются в связи с карантинной паузой (закрытие всех магазинов более чем на два месяца – март-начало мая). Маркетинг и в дальнейшем будет меняться, говорит владелец компании. И уверяет, что его стратегический план и большая ответственность перед клиентами направлена на успешной выход с кризиса и длительное процветание сети магазинов B2B jewelry.

Вскоре планируется запуск телемагазина и онлайн магазина B2B jewelry.