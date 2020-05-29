Александрия – Заря: где смотреть матч чемпионата Украины 30 мая

В субботу, 30 мая, состоится матч 24-го тура чемпионата Украины между “Александрией” и луганской “Зарей”. Игра пройдет на стадионе КСК “Ника” в Александрии. Онлайн-трансляция матча “Александрия” – “Заря” будет доступна на “источнике”.

Начало встречи – в 17:00.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале “Футбол 2”.

Это будет уже четвертый матч между командами в текущем сезоне. Все предыдущие три встречи между ними завершились победами “Александрии”, которая дважды обыграла луганчан в чемпионате и еще один раз – в Кубке Украины.

“Заря” занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 46 очков. “Александрия” находится на 5-м месте, имея в активе 40 очков.

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