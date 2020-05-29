ДТЭК потребовал от НКРЭКУ расследования манипуляций на энергорынке и указал на виновников кризиса

Энергетическая компания ДТЭК Рината Ахметова требует от Национальной комиссии по регулированию энергетики и комунальных услуг провести расследование манипуляций на рынке электроэнергии и принять меры для стабилизации ситуации в энергетике.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании, пишут Українські новини.

В компании отмели обвинения со стороны комиссии, отметив, что манипуляции на рынке “на сутки вперед”, искусственные цены на электроэнергию привели к угрозе срыва поставки электроэнергии для потребителей. Во избежание ситуации с обесточиванием потребителей, поставщики электроэнергии перешли к закупке электроэнергии у реальных производителей на рынке двусторонних договоров, минуя спекулянтов.

В компании раскритиковали действия регулятора, обвинив в непрофессиональных действиях, которые начались в 2019 году, и оказали негативное влияние на энергетику. По мнению ДТЭК, искусственные ограничения производителей электроэнергии и вмешательство в работу рынка привели к “самому масштабному кризису в энергетике в истории Украины”.

“ДТЭК неоднократно обращал внимание на необходимость реакции НКРЭКУ на ситуацию и принятия мер по предотвращению манипуляций на рынке электроэнергии, которые заключаются в подаче участниками рынка заявок на продажу несуществующих объемов электроэнергии. Это приводит к умышленному демпингу цен для получения неконкурентных преимуществ отдельными игроками рынка за счет госкомпаний. По этой причине в мае 2020 года объем ценовых заявок, с ценой 55 коп за кВт∙ч, что ниже себестоимости производства генерирующих компаний, вырос в 16 раз с 3 млн кВт∙ч до 50 млн кВт∙ч в сутки. Профицит электроэнергии и манипуляции с ценой и объемами заявок на продажу на рынке “на сутки вперед” при бездействии от НКРЭКУ стали причинами снижения цены на электроэнергию”, – отметили в ДТЭК.

Ранее народный депутат Андрей Герус и НКРЭКУ заявили о манипуляциях со стороны ДТЭК на рынке электроэнергии, которые привели к падению цен электроэнергии для промышленности.

Накануне разгорелся скандал с поставками электроэнергии “Укрзализныце”. По заявлению нардепа Алексей Гончаренко схема связана с поставками электроэнергии, инициаторы заработали более 300 млн гривен. Среди причастных были названы глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко и владелец компании “НЭК” Александр Притыка. Суть схемы заключалась в том, что КП “Киевтеплоэнерго” продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые перепродавали ее и поставляли “Укрзализныце” по цене 1,69 грн кВт-ч. Государство теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе. Вслед за этим нардеп Валентин Наливайченко заявил, что НАБУ должно расследовать коррупцию при поставках электроэнергии “Укрзализныце”.