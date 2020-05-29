Возвращенный из “плена” Кремля украинский катер вернулся в строй: опубликовано фото

Малый бронированный артиллерийский катер “Никополь”, который вернули из плена в России, после ремонта покинул акваторию “Николаевского судостроительного завода”.

Об этом сообщили в пресс-службе государственного концерна Укроборонпром, опубликовав фото отремонтированного судна.

Ремонтные работы МБАК “Никополь” начались в феврале 2020 года и продолжались во время карантина. За это время на судне был проведен ремонт наружной обшивки подводной части катера, винто-рулевых комплексов, протекторной защиты, донно-бортовой арматуры и судовых систем и оборудования. Кроме того, на заводе восстановили электросистемы и электрооборудования МБАКу, выполнили покраску катера.

“Восстановительные работы на “Никополе” завершены, катер уже направился к пункту своей постоянной дислокации и готов к выполнению боевых задач”, – сообщил директор “Николаевского судостроительного завода” Валерий Калашников.

Напомним, что 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, “судили” в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

7 сентября 2019 года украинских моряков вернули на родину в рамках масштабного обмена пленными между Украиной и Россией.

А 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, МБАКы “Бердянск” и “Никополь” и буксир “Яны Капу” были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решение Международного трибунала по морскому праву.

20 ноября они прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков. Захваченные суда пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. К этому времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы.

Больше о состоянии украинских кораблей читайте в материале “источника” – Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами.