Хотели сбежать от карантина: в Польше задержали десятки украинцев

В Польше задержали более 30 украинцев, которые хотели нелегально пересечь границу Чехии.

Об этом сообщает пограничная служба Польши.

27 мая около села Воля Соколовская Нижнесилезского воеводства пограничники поймали 33 украинцев и 2 чехов. Они хотели избежать контрольно-пропускного пункта и санитарного контроля, потому поехали в объезд на четырех автобусах.

Компания планировала пересечь границу другой страны, чтобы избежать обязательной 14-дневной обсервации в рамках карантина. Однако их задержали, среди них были люди возрастом от 20 до 60 лет. Они легально прибыли в Польшу из Украины 25 и 27 мая, но должны были находится на карантине.

Украинцами запретили временно въезжать в Польшу и другие страны Шенгенской зоны. Также им отменили польские национальные рабочие визы. Кроме того, задержанных обязали выплатить штраф и немедленно покинуть территорию страны.

Как сообщал “источник”, на пешем переходе “Шегини-Медика”, который находится на украинско-польской границе, организовались огромные очереди из украинских заробитчан.