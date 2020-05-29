Бомбардировщики США вместе с истребителями ВСУ пролетели над Украиной: яркие фото

В пятницу, 29 мая, два самолета B-1b “Лансер” с военно-воздушной базы Эллсворт (штат Южная Дакота) совершили дальний вылет, пролетев над всей Европой и Черноморским регионом. Во время полета к американским бомбардировщикам присоединились украинские истребители.

Об этом сообщили на Facebook-странице посольства США в Украине, опубликовав фото полета.

“Миссии бомбардировочных сил специальных операций в Европу демонстрируют преданность нашим союзникам и партнерам, одновременно подавая четкий сдерживающий сигнала любому противнику”, – подчеркнул генерал Джефф Гарригян, командующий силами ВВС США в Европе и Африке.

Во время полета, бомбардировщики сил специальных операций впервые интегрировалась с украинскими Су-27 “Фланкер” и МиГ-29 “Фулькрумамы”, а также турецкими КС-135.

Сопровождение и надзор боевого патрулирования в Черноморском регионе также обеспечивали польские F-16 и МиГ-29, а также румынские F-16 и МиГ-21.

Самолеты дозаправки НАТО позволили бомбардировщикам B-1 совершить полет с базы ВВС США Эллсворт без задержек, а также оказывали поддержку дозаправкой в воздухе самолетам стран-партнеров.

Как сообщал “источник”, во время боевых учений ВСУ в акватории Черного моря заметили российские судна и военный самолет РФ.