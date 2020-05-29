Перестрелка в Броварах: в полиции назвали фигурантов дела

По делу о перестрелке, которая произошла утром 29 мая в Броварах, полицейские задержали 24 участников инцидента, возбуждено четыре уголовных производства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

По оперативной информации, правонарушители приехали с оружием в Бровары утром, 29 мая, в период с 6:30 до 7:00 часов со стороны Киева.

“После стрельбы вооруженные мужчины сразу скрылись с места происшествия на автомобилях, которые полиция оперативно объявила в розыск… На месте происшествия полиция задержала 11 вооруженных нарушителей, изъяла три транспортных средства”, – сказано в сообщении.

Впоследствии были задержаны еще 13 участников вооруженного конфликта, задержание проводилось на территории Винницкой и Житомирской области.

“После проведения первоочередных следственных действий подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока”, – подтвердили в полиции.

В полицейской пресс-службе уточнили, что по направлению “Бровары-Киев” работает два автобусных маршрута – 701, который обслуживает броварское ООО “Союзавто”, и 706, который находится на обслуживании ООО “Евроавтоальянс” (его владельцами являются предприниматели из Киева).

Следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других участников происшествия продолжаются.

Как сообщал “источник”, народный депутат Украины от “Слуги народа” Богдан Яременко назвал виновников перестрелки в Броварах.