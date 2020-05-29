“Леруа Мерлен Украина” открывает свой первый в Украине гипермаркет в ТРЦ

“Леруа Мерлен Украина”, единственный европейский игрок DIY-сегмента в Украине, 29 мая откроет первый гипермаркет внутри киевского ТРЦ “Retroville”. Торговая точка займет площадь 4805 кв м, в ассортименте будут сохранены востребованные товары.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Магазин в ТРЦ “Retroville” станет шестым объектом компании в Украине и 465 – в мире. Новая торговая точка “Леруа Мерлен” меньше предыдущих, с уплотнением выкладки продукции, но без потери эффективности и представленности товаров. Ассортимент составит 25 000 наименований в 14 отделах. Особенностью гипермаркета станет контрастный стиль: в объекте изменили визуальную концепцию навигации и мерчандайзинга.

“Более 30 лет мы работаем в DIY-сегменте, 10 лет конкурируем на рынке товаров для дома, кухни и сада. Мы адаптируем бизнес к современным реалиям и смещаем акценты на digital-развитие и удобную доставку. Мы ориентированы на то, чтобы каждый клиент смог купить товар в один клик и забрать его у дома или с помощью наших партнеров. Мы становимся более цифровыми, более доступными для клиентов”, – утверждает Седрик Броссе, генеральный директор “Леруа Мерлен Украина”.

В гипермаркете будет работать 12 касс – 6 обычных и 6 самообслуживания. Посетители смогут воспользоваться рядом дополнительных сервисов: пункты выдачи онлайн-заказов, доставка товаров, отдельные точки для обслуживания профессиональных строителей и участников программы лояльности. Новый магазин будет работать с соблюдением всех санитарных требований и рекомендаций Кабинета министров.

Главный слоган торговой точки “Леруа Мерлен” в ТРЦ “Retroville” – “Новый адрес низких цен!”, потому что ценовая политика магазинов сети в Украине ниже рыночных на 5-10%.

Французская компания “Леруа Мерлен” входит в состав международной холдинговой группы ADEO, объединяющей 35 компаний и специализируется на товарах для строительства, ремонта и обустройства жилья. Объединяет более 88 000 сотрудников 465 крупных гипермаркетов в 14 странах мира.

Компания “Леруа Мерлен Украина” – сеть гипермаркетов, которая входит в состав “Леруа Мерлен”, Франция. Первый гипермаркет в Украине компания открыла 18 ноября 2010 в Киеве.

Бренд “Леруа Мерлен” был основан в 1923 году во французском городе Не-ле-Мин Адольфом Леруа и Розой Мерлен. Является одним из крупнейших европейских DIY-ритейлеров.