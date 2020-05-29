Солидарны с Трампом: оккупанты на Донбассе собрались запретить популярную соцсеть

На временно оккупированной территории Донецкой области главарь боевиков ДНР Денис Пушилин намерен ограничить доступ к соцсети Twitter.

Об этом он сам написал в пятницу, 29 мая, в своем аккаунте в Twitter.

Причиной для такого решения стал недавний взлом аккаунта Пушилина в соцсети, вследствие которого от его имени выразили соболезнования жителям Донбасса, которые пострадали от обстрела боевиками жилого квартала.

Сегодня Пушилин заявил, что доступ к его аккаунту восстановлен при содействии “руководства РФ” и заявил о планах ограничить доступ к Twitter на территории, которую контролируют боевики ДНР. При этом он выразил свою солидарность с президентом США Дональдом Трампом.

“Солидарен с позицией Дональда Трампа относительно правил конфиденциальности в сети Твиттер! Рассмотрим вопрос об ограничении доступа к Твиттеру на территории ДНР!” – написал он.

Как сообщал “источник”, в четверг, 28 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на борьбу с “онлайн-цензурой” со стороны Twitter в США.