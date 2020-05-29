Когда откроют границы соседи Украины: названы даты

Венгрия возобновит работу пунктов пропуска на границе с Украиной 29 мая вечером, а с 1 июня откроет границу Словакия.

Об этом сообщает издание “Украинская правда”.

“В 20-м часу 29 мая венгерская сторона возобновит работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной напротив тех, которые украинская сторона открыла по решению правительства. Это “Лужанка – Берегшурань” и “Вилок-Тисабеч”, – рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Также в субботу, 30 мая, в 8 утра Венгрия откроет еще 2 пункта пропуска “Косино-Барабаш” и “Дзвинкове-Лонья”.

Демченко уточнил, что во всех 4 пунктах будет осуществляться пропуск и транспортных средств и граждан в пешем порядке.

“Кроме того, по имеющейся у нас информации, Словакия будет готова возобновить работу пунктов пропуска на своем участке с 1 июня”, – сказал он.

Как сообщал “источник”, на пешем переходе “Шегини-Медика”, который находится на украинско-польской границе, организовались огромные очереди из украинских заробитчан.